Дипломат Руд рассказала о канале связи США и России для управления ядерными рисками

Фото: depositphotos/eabff

Между главами СВР и ЦРУ Сергеем Нарышкиным и Уильямом Бернсом существует канал для управления рисками, особенно ядерными. Об этом сообщила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

По словам Руд, целью встречи глав двух управлений было обсуждение именно этого канала. При необходимости государства могут вновь его задействовать.

"Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал", – приводит слова Руд РИА Новости.

Переговоры Нарышкина и Бернса состоялись в Анкаре в Турции 14 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, инициатором встречи выступили США.

Позже представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что целью переговоров двух стран стало обсуждение вопросов вокруг стратегической стабильности. В ходе переговоров представители двух стран убедились в доступности связи на случай непредвиденной ситуации.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!