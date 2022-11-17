РФ и США договорились воздержаться от использования ядерного оружия – Эрдоган

Фото: kremlin.ru

Россия и США договорились воздерживаться от применения ядерного оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Индонезии, где проходил саммит G20.

По его словам, такую информацию он получил от начальника разведки Турции.

"На данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие", – сообщил он.

В понедельник, 14 ноября, стало известно о проведении в Анкаре не анонсированных ранее переговоров между представителями Москвы и Вашингтона.

Позже в этот же день факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, она проходила по инициативе американской стороны.

Известно, что в переговорах в турецкой столице принимали участие директор СВР Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс.



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