Директор ЦРУ находится в Анкаре для встречи с российским коллегой – СМИ

Фото: TACC/Jose Mendez/EPA

Директор ЦРУ Уильям Бернс находится в турецкой Анкаре для встречи со своим российским коллегой "из разведки". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, Бернс планирует передать Москве сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия. При этом источник добавил, что директор ЦРУ не будет вести никаких переговоров или обсуждать урегулирование ситуации на Украине.

Вместе с тем представитель Белого дома уточнил, что Бернс также поднимет вопрос задержанных в России американцев.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщил о переговорах между Россией и США 14 ноября. По данным издания, для участия в диалоге в Анкару прилетел директор СВР Сергей Нарышкин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков же не смог ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию.



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