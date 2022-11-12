Возобновление переговоров с РФ по ДСНВ было тайной целью США с лета – СМИ

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Администрация Соединенных Штатов стремится возобновить диалог с Россией по договору СНВ с лета этого года, несмотря на сохраняющиеся напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, пишет издание Foreign Policy.

"По словам действующих и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепа по крайней мере с лета этого года", – говорится в публикации.

В статье утверждается, что администрация президента США Джо Байдена "уже несколько месяцев" планирует новую встречу с РФ по этому вопросу. Отмечается, что интерес Вашингтона к переговорам демонстрирует его готовность взаимодействовать с Москвой по ряду вопросов внешней политики, несмотря на санкции и стремление сделать Россию "международным изгоем".

На этой неделе официальный представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил планы Соединенных Штатов провести в ближайшее время переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ-3. Он выразил надежду, что диалог будет конструктивным.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что ограничительные меры США и их союзников в отношении Москвы затрудняют проведение Россией инспекций в Штатах в рамках СНВ-3.

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