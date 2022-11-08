В посольстве оценили важность возобновления США и РФ инспекций по СНВ-3 – СМИ

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США продолжат взаимодействовать с Россией по возобновлению инспекций в рамках СНВ-3, сообщает газета "Известия" со ссылкой на американское посольство в Москве.

В дипмиссии напомнили слова Джо Байдена о том, что сегодня, возможно, больше чем когда-либо со времен холодной войны нужно работать над снижением риска гонки вооружений или ядерной эскалации. При этом в посольстве не стали раскрывать подробности обсуждений между сторонами.

Отмечается, что введенные ограничения совместимы с СНВ-3 и не мешают российским инспекторам проводить проверки в штатах.

По информации источника газеты, вскоре делегации стран могут провести встречу для обсуждения возобновления инспекций. Сейчас обсуждается состав консультативной комиссии.

Ранее ООН призвала Россию и США решить все вопросы о проведении инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В марте 2020 года из-за пандемии проверки приостановили. При этом действие договора истекало 4 февраля 2021 года. В январе Владимир Путин и Джо Байден договорились о его продлении без дополнительных условий еще на пять лет – до 5 февраля 2026 года.

Ситуация осложнилась из-за СВО на Украине. В августе Москва временно вывела из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, объяснив это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Штатах. США и союзные ей государства закрыли свое воздушное пространство для России. Также у специалистов из РФ появились проблемы с получением виз.

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