В ООН призвали РФ и США решить все вопросы по инспекциям по ДСНВ

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ООН призывает Россию и США решить все вопросы о проведении инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Будучи единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле в сфере ядерного оружия между Соединенными Штатами и Россией, ДСНВ является важнейшим элементом международного мира и безопасности, а также ядерного разоружения и режима нераспространения ядерного оружия", – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.
В министерстве подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в МИД, могут проводиться в исключительных случаях.
До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.
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