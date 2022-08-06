РФ не получала от США конкретных предложений о диалоге по замене ДСНВ

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Россия не получала конкретных предложений о переговорах по замене Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, реальная готовность к возобновлению диалога с Москвой должна быть подкреплена конкретными предложениями.

"На данный момент таких сигналов, кроме этих декларативных заявлений, в том числе на самом высоком уровне, мы не получаем. Надо еще учитывать, когда были сделаны эти заявления и насколько они коррелируют с прежними заявлениями высоких представителей администрации США и Госдепартамента", – подчеркнул он.

Белоусов добавил, что Россия считает неприемлемым выдвижение Штатами предварительных условий для возобновления переговоров по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Он отметил, что если США хотят выходить на конструктивный и ориентированный на результат диалог, то они не должны выдвигать никаких предварительных условий.

"Если американцы хотят разговаривать с Россией, то они должны направить нам четкий сигнал, сделать конкретное предложение и отказаться от каких-либо намеков на предварительные условия", – заявил зампостпреда РФ.

По его мнению, на данном этапе Штаты готовы к конструктивному диалогу по СНВ.

Накануне заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора об СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.

1 августа президент США Джо Байден выразил готовность Вашингтона обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3. Он заявил, что РФ должна показать намерение возобновить совместную работу по организации контроля за ядерными вооружениями.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве готовы к взаимоуважительному разговору по договору на смену СНВ-3. Он подчеркнул, что ранее российские власти уже указывали на необходимость скорейших переговоров по стратегическим наступательным вооружениям. Песков также добавил, что прекращение действия нынешнего договора негативно скажется на мировой стабильности и безопасности.