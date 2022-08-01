Аналитик прокомментировал готовность Байдена обсуждать с РФ контроль над вооружением

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, сообщает RT.
По его словам, никто против нового контроля за вооружениями не будет, при этом надо знать, какие конкретно есть предложения.
"Если американцы хотят контролировать наши вооружения, но при этом не позволят нам контролировать их или будут пытаться обмануть нас, тогда мы, конечно, такую идею не поддержим", –подчеркнул военный эксперт.
При этом саму по себе идею контроля за вооружениями можно назвать замечательной. Литовкин подчеркнул, что именно американцы все время срывали прежние договоренности.
Ранее Джо Байден заявил, что в Вашингтоне готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3. По словам американского лидера, Россия должна показать готовность возобновить совместную работу по организации контроля за ядерными вооружениями.
Также Джо Байден призвал Китай присоединиться к данному диалогу, поскольку страна несет ответственность в связи с обладанием ядерным оружием и является членом ядерной пятерки.
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