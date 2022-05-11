Российский ядерный арсенал представляет сложности для США – Пентагон

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для США сейчас и в будущем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей США.
"Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей", – цитирует Остина РИА Новости.
По данным Минобороны США, Россия и Китай представляют наибольшие сложности в сфере безопасности для США. По его оценке, "угроза" также исходит от КНДР, Ирана и террористических группировок.
В январе сообщалось, что Китай поддерживает продление СНВ-3 Россией и США, называя это важным шагом. При этом Пекин считает, что необходимо продолжить сокращение ядерных арсеналов сверхдержавами.
Он подчеркнул, что международный консенсус по-прежнему состоит в том, что Москва и Вашингтон должны сокращать свои ядерные арсеналы.
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