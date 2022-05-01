В ГД призвали конфисковать активы бизнеса из недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран.

Он напомнил, что палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Киеву замороженных активов российских компаний и граждан.

"Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам", – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, на экономику РФ данное решение Вашингтона не повлияет, так как изъятая собственность состоятельных россиян не приносила пользы ее развитию.

Володин отметил, что в настоящее время российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в РФ, выкупают доли партнеров. Они, по его словам, действуют в соответствии с нормами международного права.

Спикер нижней палаты парламента выразил мнение, что этого нельзя сказать о недружественных странах – Литве, Латвии, Польши, США.

"В этой связи правильно в отношении находящегося на территории РФ бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы", – написал Володин.

Он добавил, что вырученные средства можно будет направлять на развитие России.

Ранее палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев. Согласно документу, Вашингтон получает возможность конфисковать активы иностранных граждан, если средства якобы были получены за счет поддержки руководства РФ или незаконные действия. В частности, арестованные активы могут быть направлены Киеву на восстановление страны и гуманитарную поддержку.

14 апреля помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что правительство США не будет возвращать бизнесменам РФ арестованные активы, а использует их для других целей.

25 апреля власти США одобрили потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов. Указывалось, что киевские власти запросили боеприпасы для различных 152-миллиметровых артиллерийских орудий и минометов, в том числе автоматических и подствольных, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков Т-72.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты и дома. В свою очередь, финансовые учреждения Каймановых островов заморозили активы на 7,3 миллиарда долларов и создали рабочую группу для принятия решений по санкциям против РФ.

