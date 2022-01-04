В МИД КНР выступили за сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов

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Китай поддерживают продление СНВ-3 Россией и США, называя это важным шагом. При этом Пекин считает, что необходимо продолжить сокращение ядерных арсеналов сверхдержавами. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что международный консенсус по-прежнему состоит в том, что Москва и Вашингтон должны сокращать свои ядерные арсеналы.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что за минувший год в отношениях России и США наметились небольшие позитивные сдвиги. Он напомнил, что Джо Байден согласился на предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ.

Антонов подчеркнул, что Вашингтону и Москве удалось наладить в том числе устойчивый диалог по линии совета безопасности и внешнеполитических ведомств. В настоящий момент, по словам дипломата, идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики, продолжается деловое взаимодействие, растет торговля.

Антонов добавил, что Россия предлагает США позитивную программу действий, начиная с обнуления рестрикций на дипломатическое присутствие.