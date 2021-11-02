Посол РФ в США заявил о позитивных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона

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За минувший год в отношениях России и США наметились небольшие позитивные сдвиги. Об этом на открытии 10-го ежегодного заседания форума "Диалог Форт-Росс" заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Президент США Джо Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной", – цитирует главу российской дипмиссии РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что Вашингтону и Москве удалось наладить в том числе устойчивый диалог по линии совета безопасности и внешнеполитических ведомств. В настоящий момент, по словам дипломата, идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики, продолжается деловое взаимодействие, растет торговля.

"Тем не менее это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса", – убежден посол.

Антонов добавил, что Россия предлагает США позитивную программу действий, начиная с обнуления рестрикций на дипломатическое присутствие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США требуют, чтобы в ближайшие месяцы страну покинули еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства РФ и консульств. По ее мнению, в результате обстановка на дипломатическом фронте усугубится еще больше.

