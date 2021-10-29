США требуют, чтобы еще 55 дипломатов РФ покинули страну

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США требуют, чтобы в ближайшие месяцы страну покинули еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства РФ и консульств. По ее мнению, в результате обстановка на дипломатическом фронте усугубится еще больше. Об этом пишет РИА Новости.

"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, обстановка на дипломатическом фронте только усугубится, – отметила она.

По ее словам, в России сейчас работают порядка 130 человек у американцев и менее 200 в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Мария Захарова также сообщила, что Вашингтон сознательно предоставляет СМИ некорректные утверждения о четырехкратном превосходстве дипломатического присутствия РФ в США.

По ее словам, Россия предлагает штатам начать честный, взаимоуважительный разговор по всем раздражителям в двусторонних отношениях.

"Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен", – сказала она.

Ранее сообщалось, что американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала.