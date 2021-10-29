США требуют, чтобы еще 55 дипломатов РФ покинули страну

Фото: Depositphotos/eabff
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США требуют, чтобы в ближайшие месяцы страну покинули еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства РФ и консульств. По ее мнению, в результате обстановка на дипломатическом фронте усугубится еще больше. Об этом пишет РИА Новости.
"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, обстановка на дипломатическом фронте только усугубится, – отметила она.
По ее словам, в России сейчас работают порядка 130 человек у американцев и менее 200 в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне.
Мария Захарова также сообщила, что Вашингтон сознательно предоставляет СМИ некорректные утверждения о четырехкратном превосходстве дипломатического присутствия РФ в США.
По ее словам, Россия предлагает штатам начать честный, взаимоуважительный разговор по всем раздражителям в двусторонних отношениях.
"Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен", – сказала она.
Ранее сообщалось, что американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: