Россиянам предложили получать иммиграционные визы в США в Варшаве

Посольство США в России перестанет выдавать иммиграционные визы. Теперь за этим документом нужно будет ехать в диппредставительство Штатов в Варшаве.

Вашингтон официально, на сайте Госдепартамента, назвал россиян бездомной нацией. Этим словосочетанием США обозначают все страны, где не работают их посольства. Формально Россия пополнила этот список из-за дефицита кадров. После серии санкционных высылок российских дипломатов из Америки и наоборот, запросы на визы банально некому обрабатывать.

В американском представительстве в Москве осталось всего 120 сотрудников, отделение в Петербурге закрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.