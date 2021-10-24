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Политика

18:30

В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Узбекистане в 20:00 часов по местному времени (18:00 по московскому) завершилось голосование на выборах президента – закрылись все избирательные участки, работавшие по всей стране с 8 часов утра, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что на данный момент еще работают некоторые из 37 участков, образованные за рубежом.

Благодаря высокой активности избирателей уже к 11:00 часов утра выборы были признаны состоявшимися, а к обеду явка превысила 52-процентной отметки.

Отмечается, что в первой половине дня отдали голос все пять претендентов на пост главы государства. Кандидат от движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев около 10 часов по местному времени посетил 59 избирательный участок столицы.

Кроме того, утром проголосовали кандидаты от социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов на 405 избирательном участке, от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова – на 206.

По данным ЦИК республики, за три часа до завершения выборов явка составила 71,8% или 14 258 780 избирателей из числа включенных в списки для голосования.

На брифингах в течение суток глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, Генпрокурор Нигматулла Юлдашев и министр внутренних дел Пулат Бобожонов заявляли, что нарушений законодательства на выборах в основном зафиксировано не было.

Процесс голосования был организован с учетом антиковидных мер.

Утром в воскресенье, 24 октября, жители Москвы заметили огромную очередь возле посольства Узбекистана в связи с выборами президента, а в посольстве также работал избирательный участок.

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