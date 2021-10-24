В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

18:30
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В Узбекистане в 20:00 часов по местному времени (18:00 по московскому) завершилось голосование на выборах президента – закрылись все избирательные участки, работавшие по всей стране с 8 часов утра, сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что на данный момент еще работают некоторые из 37 участков, образованные за рубежом.
Благодаря высокой активности избирателей уже к 11:00 часов утра выборы были признаны состоявшимися, а к обеду явка превысила 52-процентной отметки.
Отмечается, что в первой половине дня отдали голос все пять претендентов на пост главы государства. Кандидат от движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев около 10 часов по местному времени посетил 59 избирательный участок столицы.
Кроме того, утром проголосовали кандидаты от социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов на 405 избирательном участке, от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова – на 206.
По данным ЦИК республики, за три часа до завершения выборов явка составила 71,8% или 14 258 780 избирателей из числа включенных в списки для голосования.
На брифингах в течение суток глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, Генпрокурор Нигматулла Юлдашев и министр внутренних дел Пулат Бобожонов заявляли, что нарушений законодательства на выборах в основном зафиксировано не было.
Процесс голосования был организован с учетом антиковидных мер.
Утром в воскресенье, 24 октября, жители Москвы заметили огромную очередь возле посольства Узбекистана в связи с выборами президента, а в посольстве также работал избирательный участок.
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