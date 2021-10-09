Либералы вышли вперед на выборах в парламент Чехии после подсчета на 99% участков

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Коалиция "Вместе", состоящая из трех оппозиционных либеральных партий, вышла вперед при подсчете голосов по итогам парламентских выборов в Чехии, у нее 27,45%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное статуправление.

Лидировавшая до этого "Акция недовольных граждан" с 27,43% голосов отодвинулась на второе место после подсчета на 99% участков.

На третьем месте – еще одна либеральная коалиция, объединяющая Пиратскую партию и движение "Старосты и независимые", они набрали 15,4%. После идет движение евроскептиков "Свобода и прямая демократия", у него 9,7%.

Отмечается, что в случае послевыборного соглашения о создании нового правительства либералы из обеих коалиций будут иметь простое большинство в парламенте, имея 109 из 200 мандатов. Лидеры коалиций уже заявили о переговорах на эту тему в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что возглавляемую премьер-министром Андреем Бабишем АНО поддержали 31% избирателей, принявших участие в голосовании, и на тот момент отрыв от конкурентов был замечен достаточно большой.