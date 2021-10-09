Партия Бабиша победила на парламентских выборах в Чехии

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Возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем центристское политическое движением АНО ("Акция недовольных граждан") победило на выборах в Палату депутатов парламента Чехии. Об этом сообщается на сайте газеты "Млада фронта Днес".

После того, как закончился подсчет первых 4% голосов избирателей Чешским статистическим управлением, "Акция недовольных граждан" уверено лидирует на выборах.

Отмечается, что АНО поддержали 31% избирателей, принявших участие в голосовании.

Отрыв от конкурентов был замечен достаточно большой, что, по прогнозам политологов, скажется и на окончательных итогах выборов и подтвердит успех Бабиша.

Ранее сообщалось, что Андрей Бабиш выступил с опровержением своей причастности к схемам из "Архива Пандоры", который основан на утечке офшорных документов.