Президент Чехии подписал закон об отстранении РФ и КНР от строительства блока АЭС

17:54
Фото: AP Photo/Lisa Leutner
Президент Чехии Милош Земан подписал закон об отстранении РФ и КНР от строительства и последующего обслуживания нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.
Как отмечается, обе палаты парламента страны поддержали данный закон. Сообщается, что в строительстве и последующем обслуживании блока АЭС могут принимать участие только компании из стран, которые присоединились к Соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО, вступившему в силу в 1996 году.
Создание блока на АЭС "Дукованы" должно начаться не позже 2029 года, а его начало испытаний власти Чехии запланировали на 2036 год. Уточняется, что он сменит на станции один из четырех работающих блоков, которые были построены в 1985–1987 годах.
Ранее стало известно, что на Украине планируют построить 5 энергоблоков АЭС по американским технологиям. Государство подписало с американской компанией Westinghouse Electric меморандум, предусматривающий строительство по технологиям Штатов пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС.
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