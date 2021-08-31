На Украине планируют построить 5 энергоблоков АЭС по американским технологиям

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Украина подписала с американской компанией Westinghouse Electric меморандум, предусматривающий строительство по технологиям Штатов пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта, а в будущем – еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта составляет до 30 миллиардов долларов", – отметил украинский лидер.

Зеленский также сообщил о подписании министрами энергетики Украины и США Германом Галущенко и Дженнифер Грэнхолм совместного заявления о начале стратегического диалога между двумя странами в области энергетики и климата.

Ранее Зеленский прилетел с рабочим визитом в США, где запланирована его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, которая должна состояться 1 сентября.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, лидеры планируют провести переговоры с делегациями и беседу с глазу на глаз. В ходе диалога будут затронуты политическая и экономическая сферы, а также вопросы безопасности.

