Шойгу заявил, что талибы вооружены лучше армии Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Соединенные Штаты оставили в Афганистане большое количество высокоточного оружия, предупредил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Он заявил, что речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах и противотанковых управляемых ракетах. По мнению Шойгу, в данный момент члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вооружены лучше, чем армия Украины.

"Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни", – объяснил министр в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Шойгу добавил, что Минобороны РФ проводит постоянный анализ рисков и угроз, исходящих из Афганистана.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

Позднее стало известно, что талибы захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет. Как сообщали СМИ, данное событие вызвало обеспокоенность в Пентагоне.