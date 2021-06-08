В РФ началось строительство новейшего атомного энергоблока БРЕСТ

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

Госкорпорация "Росатом" в рамках отраслевого проекта "Прорыв" начала строительство первого в мире атомного энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 в городе Северске Томской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония заливки первого бетона в фундамент реакторного отделения прошла на площадке Сибирского химического комбината (СХК) в присутствии руководителей отечественной атомной отрасли и региональной администрации.

Новый энергоблок будет обладать электрической мощностью 300 мегаватт. Планируется, что реактор будет запущен во второй половине 2020-х годов, пополнив состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) СХК.

Ранее в Чехии назвали участие "Росатома" в достройке АЭС "Дукованы" маловероятным. Это связали с недавними обвинениями в адрес России в причастности к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.