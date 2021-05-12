На Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции

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Ядерные реакции возобновились на Чернобыльской АЭС. Информация об этом появилась в журнале Science.

По оценке специалистов, в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются реакции деления.

"Это как тлеющие угли в мангале", – подчеркнул химик Нил Хайят.

Украинские ученые выясняют, затухнут ли реакции сами или требуется принятие мер, чтобы не допустить новую аварию. Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций сообщил, что датчики фиксируют увеличение числа нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения, уточнив, что происходящее свидетельствует о реакции деления.

Его коллега Максим Савельев допустил возможность аварии на ЧАЭС. Он отметил, что у ответственных за управление ситуацией есть несколько лет, чтобы устранить возникшую угрозу.

Во время аварии на атомной электростанции 26 апреля 1986 урановые топливные стержни, их циркониевая оболочка, графитовые управляющие стержни и песок, сброшенный на активную зону четвертого энергоблока в попытке потушить пожар, превратились в лаву. Она заполнила помещения реакторного зала и образовала расплав, в котором находится около 170 тонн радиоактивного урана.

По прошествии года после аварии над четвертым энергоблоком АЭС возвели сталебетонный саркофаг, получивший название "Укрытие". Однако он не смог полностью защитить от попадания внутрь воды, которая замедляет нейтроны и увеличивает шансы на деление урановых ядер. Мощные ливни приводили к резкому росту числа нейтронов.

Для решения проблемы в 2016 году над "Укрытием" соорудили Новый безопасный конфайнмент (НБК). Эта конструкция помогла стабилизировать ситуацию – в большинстве точек "Укрытия" количество нейтронов не меняется или становится меньше.

Однако сейчас нейтроны начали появляться и накапливаться в ряде новых мест. В одном из помещений ЧАЭС их количество практически удвоилось за четыре года. Застывшее там топливо заставляет проходящие через него нейтроны эффективнее расщеплять ядра урана.

Хайят назвал данные убедительными, однако подчеркнул, что для ученых этот механизм остается непонятным. Он уверен, что игнорировать угрозу нельзя, так как реакции деления могут ускориться в прогрессии, что станет причиной неконтролируемого выброса ядерной энергии.

Савельев подчеркнул, что взрывная реакция способна обрушить неустойчивые элементы "Укрытия", и тогда саркофаг НБК наполнится радиоактивной пылью.

Ученые сходятся во мнении, что решить проблему с возобновлением реакций деления будет непросто.

Ранее на Украине рассекретили документы об аварии на Чернобыльской АЭС. В числе рассекреченных документов – первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова о взрыве на реакторе четвертого энергоблока, переговоры операторов станции в момент аварии, отчеты об эвакуации почти 45 тысяч жителей города Припяти и прилегающих районов.