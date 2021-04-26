Ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал, как лежал в госпитале с пострадавшими

Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров, Владимир Репик
Один из участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции киевлянин Александр рассказал об ужасающих последствиях своей работы. Об этом сообщает РИА Новости.
26 апреля 1986 года произошла крупная Авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.
"К вечеру того дня практически все почувствовали себя плохо, у всех были тошнота, головокружение, у многих была кровь из носа, у кого-то даже кровь из глаз", – поделился Александр воспоминаниями о работе на одном из блокпостов в зоне отчуждения.
По его словам, он и многие другие студенты пробыли в Чернобыльской зоне все лето того года. В Киев их отправили только после того, как молодым людям стало совсем плохо.
В столице их направили в госпиталь, где лечили пострадавших от аварии.
"Вот тогда, в госпитале, мне стало страшно. Я увидел, как люди мрут как мухи. Я не видел тех, с кого слезала кожа, как в американском фильме, но я видел тех, кого покидали силы. Это странное ощущение, когда ты видишь, как человека покидают силы", – рассказал очевидец.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук рассказал, что в Советском Союзе очень серьезно рассматривалась версия о теракте на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По словам Ткачука, который был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны, оперативники на этот счет опрашивали многих людей.
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