В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Редкий вид бабочек выявили ученые в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Об этом представители учреждения сообщили в Facebook.

Голубая ленточница (Catocala fraxini) сама прилетела к специалистам. По словам ученых, это один из наиболее крупных видов бабочек, по размеру таких насекомых можно сравнить с птицей. Размах крыльев ленточницы может достигать 110 миллиметров.

Эти бабочки, утверждают специалисты, активны по ночам, они летят на свет. Также в заповеднике подчеркнули, что после прекращения дождей бабочку перенесут на ее любимое дерево – тополь.

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