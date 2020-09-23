В Турции появился новый опасный вид комаров

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Эксперты зафиксировали ускоренное распространение азиатского тигрового комара в Турции. Об этом сообщает издание HabberTurk.

Насекомое отличается повышенной агрессивностью в сравнении с собратьями.

"Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика", – рассказал доцент Стамбульского университета Керем Этера.

Именно в Стамбуле впервые обнаружили крупные скопления опасных насекомых. Ранее их на территории страны не было, заявляют специалисты, отмечая, что дополнительные опасения вызывает умение этих комаров адаптироваться.

По словам Этера, укус азиатского тигрового комара опасен тем, что вызывает повышенную аллергическую реакцию. На коже человека образуется покраснение, а сам он ощущает длительный зуд.

Ранее СМИ сообщили о происшествии с участием шведской журналистки по имени Анна-Лена Лаурен. Девушка рассказала, что переехала в Санкт-Петербург, где на нее из труб стали нападать комары.

