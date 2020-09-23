Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб комаров в Петербурге

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Журналистка Анна-Лена Лаурен пожаловалась, что после переезда в Санкт-Петербург на нее из труб начали нападать комары. Об этом она написала в шведской газете Dagens Nyheter.

Она рассказала, что Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива и славится сырым климатом. "Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах", – отметила автор.

По словам Лаурен, проживание у дельты реки – это "отдельная история". "Я поняла это несколько недель назад, когда переехала в новую квартиру на Петроградском острове – одном из больших островов на реке Неве", – рассказала она в статье.

По ее словам, в первый вечер в новом жилье, уже почти заснув, она услышала комариный писк. "Комар в сентябре?!" – подумала я в полусне", – написала журналистка.

На следующий вечер комары атаковали ее снова. Журналистке кто-то посоветовал накапать в сливные трубы растительное масло, чтобы свежевылупившиеся комары не смогли выбраться из воды.

"Через несколько недель комаров не стало. Мысль о том, как комары появляются из сливных труб, очаровала меня", – призналась автор.

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