Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб комаров в Петербурге

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Журналистка Анна-Лена Лаурен пожаловалась, что после переезда в Санкт-Петербург на нее из труб начали нападать комары. Об этом она написала в шведской газете Dagens Nyheter.
Она рассказала, что Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива и славится сырым климатом. "Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах", – отметила автор.
По словам Лаурен, проживание у дельты реки – это "отдельная история". "Я поняла это несколько недель назад, когда переехала в новую квартиру на Петроградском острове – одном из больших островов на реке Неве", – рассказала она в статье.
По ее словам, в первый вечер в новом жилье, уже почти заснув, она услышала комариный писк. "Комар в сентябре?!" – подумала я в полусне", – написала журналистка.
На следующий вечер комары атаковали ее снова. Журналистке кто-то посоветовал накапать в сливные трубы растительное масло, чтобы свежевылупившиеся комары не смогли выбраться из воды.
"Через несколько недель комаров не стало. Мысль о том, как комары появляются из сливных труб, очаровала меня", – призналась автор.
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