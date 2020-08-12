Москвичи рассказали, какие насекомые их атаковали этим летом

Этим летом в разных районах Москвы появились насекомые, которые изрядно надоедают москвичам. Горожане рассказали, что в этом году в столице замечены тополиная моль, гигантские слизни и кровожадные комары. Рассказываем о том, какие насекомые атакуют жителей города и как от них спасаться.

"Атакуют наш район полчищами"

Жительница Гагаринского района Елена Гончарова рассказала Москве 24 о том, что в их районе в этом году настоящее нашествие тополиной моли – мелких летающих насекомых, которые питаются листвой деревьев.

"От моли страдают люди, но самое ужасное – она начала вредить другим деревьям. Последние два дня взрослых особей стало поменьше. Видимо, как-то связано с погодой или чем-то еще, но до сентября она так и будет летать, появляясь волнами то больше, то меньше. Бороться в одиночку можно только в рамках квартиры. У меня стоят сетки специальные, мелкие – они моль максимально сдерживают", – пояснила горожанка.

Жители района даже пожаловались московским властям на нашествие вредителей и написали обращение в департамент природопользования города, чтобы понять, как с бороться с насекомыми.





из обращения жителей Гагаринского района столицы Нашествие данных вредителей, которые в вечернее время атакуют наш район полчищами, не только влияет на уровень комфорта проживания людей в нашем районе, но уже стало губительно сказываться на других породах деревьев. В частности, начали поражаться клены, осины, плодовые деревья, кустарники. Взрослыми особями облеплены стены и потолки подъездов, выход в вечернее время на улицу представляет трудность из-за огромного количества летающих особей.

Екатерина Титова, которая проживает в районе Измайлово, также наблюдала в этом году "ужасное скопление моли". Она рассказала, что в борьбе с ней не помогали ни репелленты, ни пылесос, а на стенах моль оставляла следы. Но благодаря активным жителям проблему удалось частично решить, и количество насекомых стало "в миллион раз меньше".

"Активные жители дома на Измайловском бульваре составили групповое письмо, мы его подписали – всего несколько квартир. Отнесли главе управы – и больной тополь спилили. Счастье! Никто и не ждал, что это сработает", – пояснила москвичка Москве 24.

Как спасаться от тополиной моли?

Фото: Елена Гончарова

Биолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, что тополиная моль зимует в стадии бабочки и особенное неудобство обычно доставляет в конце лета и начале осени, если нет заморозков и достаточно теплая погода.

"Бабочки активно ищут укрытие, чтобы туда забиться и перезимовать. Поэтому такое стремление проникнуть в квартиры через щели и сетки. Она не просто летает, она ищет место, чтобы ей было комфортно в холодное время, любая щелочка ей подойдет для этого", – пояснил специалист.

По его словам, обработка тополей инсектицидными препаратами не приводит к долгому и продолжительному эффекту, потому что они быстро теряют эффективность. Лучшим на сегодняшний день средством является регулярная обрезка веток.





Роман Хряпин биолог Самый действенный способ – не оставлять окна открытыми долгое время либо устанавливать мелкоячеистые антимоскитные сетки, потому что сетки стандартного сечения могут быть неэффективны из-за того, что само насекомое маленькое и может пролезать в отверстия.

"Дело в том, что гусеница тополиной моли очень чувствительна к качеству самой листовой пластинки деревьев. А после обрезки веток начинают расти крупные листья большей величины и толщины. Более крупные и более грубые листья очень плохо подходят для того, чтобы внутри листовой пластины жила гусеница. Численность моли после обрезки тополей значительно снижается", – подчеркнул Хряпин.

"Целая куча их повыползала после дождя"

Фото: Андрей Скуратов

В начале августа в самом центре Москвы стали замечать гигантских слизней. Рыжий слизень, или испанский, как его еще называют, был завезен в столицу, предположительно, из этого жаркого государства. Он отличается от наших моллюсков гораздо большими размерами – 10-15 сантиметров – и ярко-оранжевой окраской.

Жительница Тверского района Ирина Соловьева рассказала, что эти гигантские слизни буквально атаковала дорожки и газоны в центре Москвы.

"Во дворе дома по 3-й Тверской-Ямской объявились испанские слизни – они же оранжевые придорожные. Для огородов и садов это очень опасные вредители. Практически ползающий борщевик", – пояснила она.

По ее словам, местные жители подняли тревогу и даже пригласили зоолога, чтобы он рассказал, как с ними бороться. Эксперт объяснил горожанам, что слизней привезли туристы, которые случайно их прихватили "в качестве сувениров из-за границы", и в перспективе они могут пережить холода и распространиться на другие районы города.

"Зоолог рассказал нам, что сейчас ситуацию можно контролировать только ручным сбором. Мы предупредили людей, чтобы при появлении рыжих они надевали перчатки и ловили слизней в банки. Также можно попытаться избавиться от этих захватчиков при помощи их естественных врагов – ежей, жужелиц, жуков стафилинидов. Жужелиц и жуков можно ловить специальными ловушками и переселять к себе в огород или сад", – отметила Соловьева.





Ирина Соловьева жительница Тверского района Также при обнаружении яиц или взрослых особей можно посыпать их солью. Некоторые фермеры обрабатывают зеленые насаждения препаратом под названием "Феррамол". Он уничтожает около 80% улиток и слизней.

Москвич Андрей Скуратов впервые увидел слизней в парке "Сокольники", когда "целая куча их повыползала после дождя на асфальтовые дорожки". Однако мужчина не видит в них ничего плохого.

"В Кускове их видел в тот же день. Я вот только не понимаю, что так все обеспокоились этим. Ну слизни и слизни, вид необычный, да, но не более. Как дождевые черви. Но им же никто не удивляется", – отметил Андрей в разговоре с Москвой 24.





Андрей Скуратов москвич Мне они не мешают. Мы на велосипедах ехали, подавили кучу ненароком, жалко было. Наоборот, хорошо, если такие штуки появились. Значит, экология улучшилась.

Как бороться со слизнями?

Фото: Андрей Скуратов

Биолог Роман Хряпин пояснил, что каких-то единых методов борьбы с новым видом слизней у специалистов пока нет. По его словам, многое зависит от конкретного места проживания этого вида моллюсков.

"Нужно в каждом конкретном случае смотреть, какие укрытия, какой биотоп (место обитания. – Прим. ред.), есть ли подстилка, какие-то камни, доски, где они могут скрываться в жаркое сухое время. Для борьбы с моллюсками биотоп имеет важное значение", – подчеркнул эксперт.

Злющие комары

Москвич Михаил Крутихин заметил, что в этом году комаров в некоторых районах столицы стало на порядок больше, причем кусают они сильнее, чем обычно.

"Обычно меня они избегают кусать или же место укуса исчезало часа через два-три. Но на днях какое-то насекомое проткнуло мне кожу, и припухлость не исчезает четвертые сутки. Это новый вид? Мутация?" – недоумевает мужчина.

Еще одна "любительница насекомых" Юлия Секлетова жалуется, что комары буквально бросаются на людей.

"В этом году жесть просто, у меня такое же ощущение: вышел на террасу полить цветочки, и все – сожрали сразу", – отметила девушка.

А житель столицы Сергей Ветчинин, посетив Мещерский парк, также изрядно удивился большому количеству крылатых насекомых.

"В парке Мещерском рядом с Солнцево столько комаров, какие-то непривычно мелкие, я там никогда этого не видел. Как будто в подмосковном лесу", – рассказал житель столицы.

Как отпугнуть комаров?

Биолог Роман Хряпин рассказал, что обработка одежды и частей тела репеллентами всегда являлась эффективным способом защиты от комаров. Однако обрабатывать нужно очень тщательно, чтобы насекомое не смогло вас укусить, подчеркнул эксперт.

"Если мы оставляем необработанные участки, то это дает шанс комару спокойно укусить вас, даже если оставить пару сантиметров. Все антикомариные браслеты, наклейки и так далее не помогут. В зависимости от содержащегося вещества и вида репеллента, он обеспечивает вашу защиту как минимум на час", – отметил Хряпин.

Собеседник Москвы 24 добавил, что особая активность кровососов в этом году связана в первую очередь с благоприятными условиями для комаров, а не отсутствием людей на улице из-за пандемии коронавируса.

"Они не скучали по людям. Комару все равно кого кусать. Им подходят и кошки, и собаки, и птицы – любое теплокровное животное его устраивает в плане источника пропитания. Прохладная и дождливая погода, отсутствие жарких и сухих дней предоставляют шанс комарам комфортно себя чувствовать и сохранять длительную активность", – заключил эксперт.

