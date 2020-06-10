Как обезопасить себя от укусов клещей на прогулках в парках Москвы

В Москве к 8 июня были проведены акарицидные обработки от клещей парковых территорий. Тем не менее с начала года в столице уже зарегистрировано более 30 случаев укусов клещей. Рассказываем, к каким заболеваниям может привести укус клеща и как обезопасить себя на прогулках по зеленым зонам Москвы.

Клещ не дремлет

В столице с апреля по октябрь каждый год обследуются лесопарковые территории на наличие иксодовых клещей. Это делается для того, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами этих насекомых. В первую очередь проверяются зоны, где были зарегистрированы случаи нападения и укусов. При выявлении клещей на лесопарковой территории проводятся акарицидные обработки. Об этом Москве 24 сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.





управление Роспотребнадзора по городу Москве В Москве по состоянию на 8 июня акарицидные обработки проведены на территории площадью 2542,53 гектара, что в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что в Москве ежегодно регистрируются только единичные завозные случаи клещевого вирусного энцефалита. За прошедший период 2020 года таких случаев зафиксировано не было. Однако клещи москвичей все-таки кусают. В этом году случаи присасывания клещей происходили при посещении Национального парка "Лосиный Остров", Измайловского лесопарка, природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в ТиНАО.

Чаще всего москвичи обращались в столичные больницы с укусами клещей, которые произошли в Московской области, а также во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и других областях.



управление Роспотребнадзора по городу Москве За текущий период 2020 года на территории Москвы случаев присасывания клещей зарегистрировано в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Чем грозит укус клеща

Несмотря на акарицидные обработки на большей территории лесопарковых зон, в столице все же остаются места, в которых такую обработку проводить запрещено. Об этом Москве 24 рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.





пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Особо охраняемые природные территории, в соответствии с природоохранным законодательством, обрабатывать от клещей химическими веществами нельзя, потому что в итоге могут пострадать краснокнижные виды. Для профилактики на природных территориях должно проводиться только выкашивание травы вдоль дорожек, спортивных и детских площадок.

Фото: Москва 24

Заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБНУ "Федеральный научный центр по разработке и исследованиям иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" Галина Карганова считает, что нас пугают не столько сами клещи, сколько патогены, которые они переносят. "В московских парках есть реальный риск заразиться боррелиозом. В отличие от клещевого энцефалита, боррелиоз лечится антибиотиками. Но, если его не пролечить, могут возникнуть хронические формы. Они очень неприятны, потому что следствием являются боли в суставах, поражение сердца, глаз и так далее", – сообщила Карганова.





Галина Карганова заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБНУ "Федеральный научный центр по разработке и исследованиям иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" Если человек подозревает, что клещ мог на него заползти во время прогулки в парке, и наблюдает такие симптомы, как повышение температуры, недомогание, увеличение лимфоузлов, появление красных пятен на месте присасывания или в целом на теле, – это повод немедленно обратиться к врачу-инфекционисту и пройти курс антибиотиков.

Также Карганова предупредила об опасности заразиться клещевым энцефалитом при употреблении некипяченого молока инфицированных животных (коровьего и особенно козьего) и порекомендовала не покупать молоко с рук у незнакомых людей. "Купив молоко в непроверенном месте, вы можете заразиться энцефалитом, даже не подозревая об этом", – подчеркнула специалист.

Как защититься от клещей при выходе на природу

По мнению Галины Каргановой, людей в городской черте клещи могут кусать потому, что при выходе в лес люди одеваются соответствующим образом, а когда идут гулять в парк – не думают о безопасности. "Клещи в основном сидят на траве. Поэтому, чтобы клещ не заполз под одежду, мы либо правильно одеваемся, либо ходим только по асфальтированным дорожкам", – подчеркнула эксперт.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве при выходе на природу рекомендует защищаться от клещей с помощью специальной защитной одежды. Тело по возможности надо закрыть полностью: надеть куртку, брюки заправить в сапоги, на голову – шапку или платок. Также можно применять репелленты, отпугивающие кровососов. Обязательно обращайте внимание на этикетку и покупайте те средства, которые применяются именно от клещей.





управление Роспотребнадзора по городу Москве Химическое вещество и запах репеллентов отпугивают клещей. Средство необходимо нанести перед походом в лес на одежду – лучше всего на брюки – в виде двойного кольца с интервалом примерно в десять сантиметров. И на обувь. Помимо этого, каждый человек, находясь на природе в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

Сегодня каждый москвич может сделать профилактическую прививку от клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы. Это бесплатно. По данным Роспотребнадзора, в этом сезоне с 1 января по 8 июня 2020 года против клещевого вирусного энцефалита уже привито 9 077 человек, из них 3 907 детей.