Эксперт рассказала, кого чаще кусают клещи

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Стало известно, кого чаще всего кусают клещи. Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала, как членистоногие выбирают свою жертву.

"Действительно, на одного человека паразиты садятся чаще, чем на другого. Это просто наблюдение, не подкрепленное научными данными", – отметила она.

Эксперт указала на то, что паразиты кусают тех, кто сильнее пахнет. Так и происходит выбор жертвы клеща, сообщает News.ru.

По словам Тикуновой, потенциальным укушенным скорее окажется взрослый мужчина, поскольку у него более интенсивный метаболизм.

"А запах алкоголя клещей точно не смущает, так как они реагируют только на определенные молекулы. Присутствие остальных их мало волнует", – добавила специалист.

Ранее сообщалось о том, что от клещевого энцефалита с начала года сделало прививки более 1,4 миллиона россиян. При этом подчеркивалось, что обращаемость в медицинские организации от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно снимать клеща с кожи. В ведомстве отметили, что для этого нужно подцепить его близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть.