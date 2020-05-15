Ветеринар рассказал, что делать, если собаку укусил клещ

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Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский рассказал Москве 24, что следует предпринять, если вашу собаку укусил клещ. По его мнению, очень важно следить за состоянием своего питомца и сразу обращаться в ветеринарную клинику.

Ветеринар считает, что самое важное – это не упустить момент заражения собаки от клеща. Он отметил, что любое ненормальное поведение вашего питомца может служить поводом для обращения в клинику.



Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций, ветеринар Необходимо очень внимательно следить за своим питомцем. Если что-то смущает – отказ от еды, вялость, другое поведение собаки, – то следует сразу отправиться в ветеринарную клинику, потому что чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше шансов спасти собаку.

Специалист подчеркнул, что еще одним важным признаком заражения может стать высокая температура. Если она выше 39,5 градуса, то это повод для беспокойства. Уражевский пояснил, что основным заболеванием, переносимым клещами, является пироплазмоз, который в свою очередь сопровождается сильной лихорадкой.

"Если видим, что у собаки сильная лихорадка, слизистая пожелтела и кровь в моче, то надо сразу обращаться в клинику", – считает врач.

Ветеринар отметил, что переносчиком пироплазмоза являются иксодовые клещи. Активнее всего они в периоды апреля – мая и августа – сентября. В это время хозяевам собак необходимо быть особенно осторожными. Однако при влажной погоде данный вид насекомых может появиться и в любой другой летний месяц.

"В случае заражения пироплазмозом очень большой процент того, что собака не выживет. Лучше не рисковать. Сразу стоит обратиться к ветеринарному врачу", – советует Уражевский.

Эксперт уточнил, что никакие народные методы по извлечению клеща из животного не помогут. По его мнению, если насекомое было заразно, то собаке не избежать тяжелых последствий. Ветеринар добавил, что при транспортировке инфицированного животного ни к каким дополнительным предосторожностям прибегать не обязательно, важно как можно скорее доставить его к специалисту.

Ранее ветеринарный доктор в ходе беседы с Москвой 24 объяснил, как владельцам домашних животных обезопасить их от клещей. По мнению эксперта, следует пользоваться сразу несколькими средствами, защищающими от опасных насекомых.

"Надо работать в комплексе. Вакцина вырабатывает иммунитет, таблетки помогают вырабатывать вещество, которое связывается с плазмой крови и долго не выводится из организма, комбинезон защищает механически", – считает президент Союза кинологических организаций Владимир Уражевский.