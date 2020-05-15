Ветеринар рассказал, как обезопасить собаку от клещей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с Москвой 24 рассказал, как владельцам домашних животных обезопасить их от клещей. По мнению эксперта, следует пользоваться комплексом средств, защищающих от опасных насекомых.
Уражевский считает, что клещи сейчас – самая главная проблема для владельцев собак. Эксперт подчеркнул, что сами насекомые не так опасны, как болезни, которые они переносят. Он заявил, что хозяевам животных надо быть крайне осторожными и с особым вниманием относиться к прогулкам со своими питомцами, начиная с выбора места выгула и заканчивая визуальным осмотром после каждого посещения улицы.
Ветеринар заявил, что клещи предпочитают жить в тенистых местностях, в лесах, в высокой траве с повышенной влажностью. "Для них тоже нужна комфортная обстановка. Если вы будете гулять на открытой площадке, то шансов подхватить клеща намного меньше", – отмечает специалист.
Уражевский уточнил, что сейчас существует очень много самых разнообразных средств для защиты животных от укуса насекомых и в каждом случае есть свои нюансы. Например, ошейник против блох и клещей имеет сильный запах, поэтому после прогулки его стоит снимать и убирать в отдельный герметичный пакет. "Так он сохраняет свои свойства и нет неприятного запаха", – рассказал ветеринар.
Эксперт упомянул капли и спреи против клещей. По его мнению, они также оказывают нужный эффект. Однако он призвал перед их употреблением внимательно прочитать инструкцию, так как некоторые средства могут смываться водой и их необходимо использовать повторно.
"Срок продолжительности работы всех препаратов – таблеток, капель, спреев и ошейников – разный. Тоже нужно прежде изучить инструкцию по применению", – заявил врач.
Уражевский заявил, что он считает самым действенным и дешевым средством обычный комбинезон для собак. По его мнению, одежда для животного позволит избежать большого количества попаданий насекомых на шерсть, так как основная часть туловища будет закрыта.
Врач также упомянул вакцинацию и таблетки. "Вакцина не защищает от укуса, но вырабатывает иммунитет к пироплазмозу и болезни Лайма. Это большой плюс. Таблетки – это новое средство защиты. Таблетка защищает не только от обычных, но и от подкожных клещей. Например, от клеща рода демодекс", – заявил ветеринар.
Однако, по его мнению, лучшим выбором в данном вопросе станет комбинация нескольких средств.
Уражевский советует использовать вакцины, которые вырабатывают иммунитет. Их существует два вида: "Пиродог" и "Нобивак Piro". Он уточнил, что в выборе лекарств самое важное – обратить внимание на присутствие в составе лекарства такого вещества, как метопрен.
Ветеринар еще раз обратил особое внимание хозяев на необходимость визуального осмотра собаки после каждой прогулки. Крайнюю бдительность стоит проявить хозяевам животных с длинной шерстью, так как обнаружить насекомых в ней гораздо сложнее. В случае укуса клеща нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику.
Ранее стало известно, что в Москве продолжают активизироваться клещи. С начала весны за медицинской помощью после укуса этих насекомых уже обратилось более 112 человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
При выходе на улицу в случае крайней необходимости в ведомстве рекомендуют надевать облегающую закрытую одежду, а также головной убор. Кроме того, особую защиту при прогулке следует обеспечить питомцам.
В случае укуса клеща настоятельно не рекомендуется извлекать его самостоятельно, следует оперативно обратиться к врачу.
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