Специалисты рассказали, как защититься от клещей

Во многих регионах России из-за теплой погоды раньше положенного времени начали просыпаться клещи. И территория Москвы, а также Московской области не является исключением. В связи с этим Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от кровососущих во время прогулок на природе. Разбираемся, как обезопасить от них себя и своих питомцев.



Профилактика во главе угла

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Клещи начали выходить из спячки в Московском регионе, предупредили специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что планирующим выехать за пределы столицы горожанам не следует забывать об опасности заражения клещевым вирусным энцефалитом.



Симптомы болезни проявляются остро: резкий подъем температуры, озноб, сильная головная боль, а также тошнота и рвота. Могут беспокоить боли в мышцах, локализующиеся, как правило, в области грудного и поясничного отдела, спины, шеи, плеч и конечностей.



В Роспотребнадзоре пояснили, что к самым неблагополучным регионам по заболеваемости этой инфекцией относятся Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный. А из прилегающих к Московской области – Тверская и Ярославская области. При этом территория Москвы и Московской области, за исключением Дмитровского и Талдомского районов, является благополучной по клещевому энцефалиту.

Стоит отметить, что, помимо этой инфекции, клещи могут переносить и другие серьезные заболевания. Например, болезнь Лайма, а также моноцитарный эрлихиоз. Именно поэтому специалисты ведомства советуют не пренебрегать мерами профилактики. Например, делать прививки против клещевого энцефалита, а при походе в лес носить специальные защитные костюмы или любую одежду, которая не допустит заползания клещей под нее.



Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему.

Болезнь Лайма – переносимое клещам инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia. После укуса на коже человека образуется характерный кольцевидный след. Он свидетельствует о заражении.

Эрлихиоз – инфекция, вызываемая бактериями Ehrlichia chaffeensis. Они заносятся со слюной зараженного клеща в тело человека. При отсутствии лечения эрлихиоз может привести к разным серьезным патологиям.



"Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк – в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой", – отмечают в Роспотребнадзоре.





из рекомендаций на сайте Роспотребнадзора Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что заразиться клещевым энцефалитом можно не только на природе, но и при употреблении молочных продуктов, в частности сырого молока. Также передача инфекции возможна от людей и животных, которые принесли насекомых на одежде и шерсти.



Клещ не пройдет

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в беседе с Москвой 24 рассказала, что просыпаться клещи начинают, когда температура на улице достигает порядка 5 градусов тепла.

"Когда 10 градусов, они уже могут нападать на людей. Их активность связана с достаточно высокой температурой, особенно в солнечные дни. Это юго-западные склоны, где светит солнце. Их пока не так много, но они уже нападают на животных и людей", – объяснила эксперт.

А заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 Альберт Иорданян отметил: "Чтобы защититься и предупредить все негативные последствия от укуса клеща, лучше всего сделать прививку и соблюдать дополнительные меры предосторожности". По его словам, "все эти меры необходимы, особенно если район эндемичный".





Альберт Иорданян заведующий филиалом № 2 Городской поликлиники № 5 Если клещ укусил, лучше не дожидаться таких симптомов, как повышение температуры, судороги, головные боли, а сразу же обратиться к специалисту, поскольку это может говорить о заражении энцефалитом.

Иорданян пояснил, что самостоятельно снимать клеща не стоит. "В любом случае лучше сразу обратиться к специалисту, он вытащит намного лучше, чем вы сами. Но, если вы находитесь далеко от медицинских учреждений, вынимать его нужно очень аккуратно", – подчеркнул эксперт.



Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать следующие правила при удалении клеща: аккуратно захватить клеща пинцетом или же пальцами, обернутыми чистой марлей. Затем, держа его перпендикулярно месту укуса, повернуть вокруг оси, а после извлечь;

продезинфицировать место укуса спиртом, йодом или одеколоном;

после этого тщательно вымыть руки с мылом;

если после процедуры на месте укуса осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), ее необходимо обработать 5% йодом. А затем оставить до естественного исчезновения.

извлеченного клеща необходимо отправить на исследование в микробиологическую лабораторию "Центр гигиены и эпидемиологии" или другие медучреждения, которые занимаются подобными вопросами. Тогда специалисты смогут точно определить, был ли он переносчиком клещевого энцефалита.



Вместе с тем Иорданян добавил, что хоть клещевой энцефалит и опасен вплоть до летального исхода, однако от него можно вылечиться. "Это зависит от дозы яда, который при укусе клещ пустил в тело человека, а также от состояния организма, от иммунитета, факторов много", – уточнил специалист.



Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В свою очередь, ветеринарный врач Алексей Калиновский в разговоре с Москвой 24 объяснил, как обезопасить своих четвероногих любимцев.





Алексей Калиновский ветеринар После каждой прогулки обязательно проверяем своих домашних животных и снимаем клещей, которые не присосались. А те, которые присосались, можно снять с помощью твистера – специального приспособления для снятия клещей.

Специалист также посоветовал применять различные репелленты и противоблошиные ошейники. "Клещи могут быть везде. Чтоб они не нападали, гуляйте с питомцами по асфальтовой дорожке", – заключил Калиновский.



Соболева Илона, Ефимова Мария