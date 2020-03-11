Названы регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Специалисты Роспотребнадзора назвали самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Московской области – Тверская и Ярославская области. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области – Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ", – говорится в сообщении.

Также в Роспортебнадзоре напомнили, что для защиты от клещей нужно правильно одеваться. Специалисты отмечают, что нужно пользоваться отпугивающими средствами для открытых участков тела и одежды.

Накануне стало известно, что в Московском регионе начали просыпаться клещи. Горожанам, планирующим поездки за пределы столицы, стоит учитывать опасность заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о затяжном сезоне клещей.

