Роспотребнадзор указал на готовность к эпидемиям опаснее COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия готова к эпидемиологическим угрозам, которые могут оказаться страшнее коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, ведомство сделает все для защиты россиян.

"И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики", – добавила Попова.

Ранее у бразильских летучих мышей был выявлен новый коронавирус, который был назван BRZ batCoV. По генетическим особенностям он схож с COVID-19 и ближневосточным респираторным синдромом (MERS). При этом фактов, доказывающих опасность нового коронавируса для людей, у исследователей нет.

Сингапурские ученые также выяснили, что респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) по тяжести может быть сопоставим с COVID-19 и гриппом. В течение 300 дней после госпитализации у людей, которые перенесли РСВ, сохранялся риск развития долгосрочных неврологических и сердечно-сосудистых осложнений. При этом у переболевших детей чаще, чем после гриппа и коронавируса, развивались респираторные осложнения.

