30 октября, 12:18Общество
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о новом коронавирусе в Бразилии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор взял на контроль сведения о новом коронавирусе, который обнаружили у летучих мышей в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне появилась информация, что у бразильских летучих мышей обнаружен новый коронавирус, которому дали название BRZ batCoV. Генетическими особенностями он похож на COVID-19 и ближневосточный респираторный синдром (MERS).
"Специалисты ведущих научно-исследовательских организаций ведомства активно изучают BRZ batCoV", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что пока нет никаких доказательств, что этот коронавирус представляет опасность для людей. Риск его передачи от животного остается низким. Однако специалисты проводят исследования для обеспечения безопасности и для того, чтобы в дальнейшем быть готовыми к новым вызовам.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует. Там указали на отсутствие устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции. Экологические и климатические факторы не способствуют их размножению.
