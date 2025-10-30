Роспотребнадзор взял на контроль информацию о новом коронавирусе в Бразилии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор взял на контроль сведения о новом коронавирусе, который обнаружили у летучих мышей в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне появилась информация, что у бразильских летучих мышей обнаружен новый коронавирус, которому дали название BRZ batCoV. Генетическими особенностями он похож на COVID-19 и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

"Специалисты ведущих научно-исследовательских организаций ведомства активно изучают BRZ batCoV", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что пока нет никаких доказательств, что этот коронавирус представляет опасность для людей. Риск его передачи от животного остается низким. Однако специалисты проводят исследования для обеспечения безопасности и для того, чтобы в дальнейшем быть готовыми к новым вызовам.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует. Там указали на отсутствие устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции. Экологические и климатические факторы не способствуют их размножению.

