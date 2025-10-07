Роспотребнадзор опроверг массовую вспышку вируса Коксаки в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории России не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что указанный вирус выявили в разных регионах страны. Случаи заболеваний якобы отмечались от Архангельска до Красноярского края, Уфы и Владимира.

По данным надзорного ведомства, сейчас ситуация с энтеровирусными инфекциями в РФ стабильна.

"Для проверки и выяснения информации ведомство направило официальный запрос", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор добавил, что для в целях профилактики заноса инфекции среди детей в образовательных учреждениях работают утренние фильтры, усилен дезинфекционный режим и проводится профилактическая работа.

Чтобы не заразиться вирусом, ведомство рекомендует тщательно мыть руки, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи.

"В случае ухудшения самочувствия или появления симптомов (повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль, жидкий стул), в том числе после возвращения из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", – заявили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем Роспотребнадзор взял на контроль сведения о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции. По данному факту в министерство здравоохранения Турции был направлен официальный запрос.

Также в начале сентября в СМИ появилась информация, что путешественники жалуются на вирус, который подхватывают на турецких пляжах. В свою очередь, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) уточнили, что туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян.