В РСТ прокомментировали информацию о заражении туристов "странным вирусом" в Турции

Туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян на заражение "странным вирусом", сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

СМИ писали, что путешественники пожаловались на вирус, который подхватывают на турецких пляжах. Журналисты утверждали, что десятки сограждан пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio. Среди основных симптомов указывались рвота, слабость и температура тела более 38 градусов.

"Нет, такой ситуации не наблюдается, мы уже неоднократно делали заявления по этому поводу", – заявили РИА Новости в Минздраве Турции.

Ранее сообщалось о резком росте активности песчаных блох на пляжах Китая. Насекомые массово атаковали отдыхающих, в том числе граждан России.

В частности, речь шла о бухте Дадунхай, расположенной на острове Хайнань. Как рассказали российские путешественники, после посещения пляжей у многих из них на ногах появились многочисленные укусы, которые вызвали сильный зуд.