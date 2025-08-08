Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции после сообщений о массовом отравлении россиян

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Роспотребнадзор попросил турецкий Минздрав предоставить сведения об итогах расследования и оценке рисков возможного ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне информации о массовом отравлении россиян в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что могут запросить у министерства здравоохранения Турции данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов.

Кроме того, Роспотребнадзор отправил запросы по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ, а также обратился в Ассоциацию туроператоров (АТОР). Ведомство взяло на контроль ситуацию с отравлением.

Первые сообщения об отравлениях стали поступать еще в июле. Тогда у нескольких постояльцев отеля Club Hotel Anjeliq 5 поднялась температура, появились тошнота и рвота. В муниципалитете Аланьи пообещали проверить эти сведения. Однако на данный момент жалоб от россиян больше не поступало.

В свою очередь, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что информация о массовом отравлении туристов из России в отеле Аланьи не подтвердилась. В российском генконсульстве в Анталье также не получали никаких обращений о данном инциденте.

