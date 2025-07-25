Владелец ташкентского отеля, где погибла журналистка Паперная, осужден на 8 лет

Фото: ТАСС/Валерий Бирюков

Владелец отеля Karaman Palace Hotel, в котором в октябре 2024 года погибли от отравления угарным газом три человека, приговорен к 8 годам и 1 месяцу заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего на процессе судью Яккасарайского районного уголовного суда Ташкента Баходира Каюмова.

Кроме того, сантехник отеля и двое граждан, которые продали гостинице некачественный отопительный котел, приговорены к трем годам заключения.

Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко нашли мертвыми в номере отеля в Ташкенте 20 октября прошлого года. Судебные врачи установили, что они скончались после "отравления неустановленной этиологии". В другом номере было обнаружено тело гражданина Узбекистана Хушнуда Удекова.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что в крови журналистки нашли следы карбоксигемоглобина, сульфида водорода и этилового спирта. В крови и внутренних органах погибшего спутника также обнаружили следы первых двух веществ.

В ходе расследования выяснилось, что в день трагедии в гостинице произошла утечка угарного газа из отопительного котла, которая и привела к смерти трех человек. Как показала техническая экспертиза, котел в здании был устаревшим, после чего задержали владельца отеля, продавцов котла и сантехника, который установил его с нарушениями.

