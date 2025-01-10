Четырех обвиняемых по делу об отравлении журналистки Паперной арестовали в Узбекистане

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Четверо обвиняемых были взяты под стражу в рамках расследования уголовного дела об отравлении двух россиян в гостинице в Ташкенте в октябре прошлого года – журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана.

Представитель ведомства уточнил, что следственные действия продолжаются. Арестованы владелец гостиницы, где останавливались россияне, сантехники и двое граждан, которые продали отопительный котел ненадлежащего качества для гостиницы, уточнило издание kun.uz.

По результатам экспертизы было установлено, что котел устарел. Кроме того, в процессе установки из него были удалены некоторые элементы, включая сифон в системе отвода конденсата. Это привело к утечке угарного газа во время работы котла и гибели людей, отметило издание.

Паперную и Радченко нашли мертвыми в номере отеля в Ташкенте 20 октября прошлого года. Судебные врачи установили, что женщина и мужчина скончались после "отравления неустановленной этиологии". Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как писали СМИ, в день гибели россиян в отеле проводились работы по очистке бассейна.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что в крови Паперной обнаружили следы карбоксигемоглобина, этилового спирта и сульфида водорода. В ведомстве уточнили, что в крови и внутренних органах погибшего спутника Паперной Радченко также обнаружили следы карбоксигемоглобина и сульфида водорода.