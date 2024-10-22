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22 октября, 16:19

Происшествия

Российская журналистка Паперная умерла в ташкентской гостинице из-за отравления

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Инесса Паперная

Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко обнаружили мертвыми в номере отеля в Ташкенте. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

По информации ведомства, судебные врачи постановили, что 47-летняя журналистка и 45-летний мужчина скончались после "отравления неустановленной этиологии". В связи с этим следователи завели дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В генеральной прокуратуре Узбекистана добавили, что в ванной другого номера был обнаружен мертвым 48-летний гражданин Узбекистана. По этой причине руководство отеля приняло решение закрыть на время следствия гостиницу.

По данным телеграм-каналов, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль" Паперная прилетела в Узбекистан на отдых. Тело журналистки и ее спутника было найдено сотрудниками отеля "Караман палас" вечером 20 октября. По предварительной версии, они скончались от отравления газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна.

Ранее в Москве было найдено тело бывшего вице-президента компании "ЮКОС ЭП" Михаила Рогачева. По информации СМИ, основной версией причины его гибели рассматривается суицид. Кроме того, как сообщают журналисты, мужчина страдал онкозаболеванием.

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