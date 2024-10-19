ТАСС: бывший вице-президент компании "ЮКОС ЭП" Рогачев найден мертвым

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

В Москве нашли тело бывшего вице-президента компании "ЮКОС ЭП" Михаила Рогачева, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, основной версией причины его гибели рассматривается суицид.

"В Протоповском переулке обнаружено тело Рогачева Михаила Борисовича", – сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина страдал онкозаболеванием.

Рогачев с 1996 по 2007 год руководил различными подразделениями и предприятиями "НК ЮКОС". В том числе он был вице-президента компании "ЮКОС ЭП". После этого Рогачев работал исполнительным директором по инновациям группы "Онэксим", а также был заместителем генерального директора ГМК "Норильский никель".