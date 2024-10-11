Мать пострадавшей в Долгопрудном женщины Зинаида назвала стрелявшего маньяком

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мужчина, расстрелявший семейную пару в подмосковном Долгопрудном, был "маньяком" и имел признаки душевнобольного человека, считает мать пострадавшей женщины Ирины Зинаида.

В беседе с Москвой 24 она рассказала, что злоумышленник ни с кем не общался, не здоровался и ходил все время в капюшоне. Его странности замечали даже дети, подчеркнула Зинаида.

Она рассказала, что однажды застали мужчину за слежкой детей супругов. Девочки часто ходили гулять в парк, что замечал сосед и ездил за ними на велосипеде.

"Я говорю: "Ир, давай, побежали за ними". Мы боялись за девочек", – вспоминает Зинаида, добавляя, что обсудить с соседом эту ситуацию было невозможно, так как он не шел на контакт.

Кроме того, она уточнила, что он подглядывал не только за их семьей, но и лазил по участку другой соседки, Марины.

Зинаида также предположила, что стрелявший завидовал мужу Ирины Юрию, потому что сам "ничего не имел".

В свою очередь, брат Ирины рассказал, что сосед следил за всей семьей около года и запугивал ее. По его словам, вместе с нападавшим пара работала в фирме, которая специализировалась на строительной технике.

Однако год назад сосед напал с палкой на Юрия. Пара в связи с этим обращалась с заявлением в правоохранительные органы.

Нападение на супружескую пару произошло 11 октября в микрорайоне Шереметьевском. По версии следствия, 52-летний злоумышленник не менее 5 раз выстрелил в своих соседей. В результате мужчина скончался на месте, а женщина с огнестрельным ранением ноги смогла скрыться в лесополосе, после чего была госпитализирована.

Тело вероятного нападавшего обнаружили с огнестрельным ранением головы рядом с жертвой. Следователи возбудили дело по факту убийства и покушения на него. По одной из версий, мотивом мог стать конфликт из-за парковочного места. Злоумышленнику планируется посмертно провести психолого-психиатрическую экспертизу.