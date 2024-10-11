11 октября, 10:35Происшествия
В Подмосковье расстреляли семейную пару во время прогулки
Фото: depositphotos/Emevil
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 40-летней женщины и убийства ее супруга в Долгопрудном, сообщает телеграм-канал ГСУ СК по Московской области.
11 октября 52-летний местный житель на тропинке в лесополосе в микрорайоне Шереметьевском не менее пяти раз выстрелил в своих соседей. В результате мужчина скончался на месте, а женщина с огнестрельным ранением ноги смогла скрыться в лесополосе. Пострадавшая госпитализирована.
Тело самого нападавшего нашли с огнестрельным ранением головы неподалеку от убитого, добавили в ведомстве. В настоящее время проводится осмотр, изъяты пять гильз, смывы, назначена судмедэкспертиза.
По одной из версий, мотивом нападения стал конфликт из-за парковочного места.
Ранее уголовное дело было заведено против мужчины, стрелявшего на берегу Пироговского водохранилища в округе Мытищи. Известно, что обвиняемый несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а после выбросил оружие. Мужчина был задержан правоохранительными органами. В результате инцидента никто не пострадал.
Новости регионов: в Мытищах задержали мужчину, который устроил стрельбу на пляже