В Подмосковье расстреляли семейную пару во время прогулки

Фото: depositphotos/Emevil

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 40-летней женщины и убийства ее супруга в Долгопрудном, сообщает телеграм-канал ГСУ СК по Московской области.

11 октября 52-летний местный житель на тропинке в лесополосе в микрорайоне Шереметьевском не менее пяти раз выстрелил в своих соседей. В результате мужчина скончался на месте, а женщина с огнестрельным ранением ноги смогла скрыться в лесополосе. Пострадавшая госпитализирована.

Тело самого нападавшего нашли с огнестрельным ранением головы неподалеку от убитого, добавили в ведомстве. В настоящее время проводится осмотр, изъяты пять гильз, смывы, назначена судмедэкспертиза.

По одной из версий, мотивом нападения стал конфликт из-за парковочного места.

Ранее уголовное дело было заведено против мужчины, стрелявшего на берегу Пироговского водохранилища в округе Мытищи. Известно, что обвиняемый несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а после выбросил оружие. Мужчина был задержан правоохранительными органами. В результате инцидента никто не пострадал.