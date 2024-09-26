Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на пляже в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, устроил стрельбу на пляже Дубрава в подмосковных Мытищах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного управления МВД.

По предварительным данным, мужчина на берегу Пироговского водохранилища несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а затем выбросил оружие. Нарушителем оказался местный житель 1978 года рождения. Пострадавших нет.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после ранения мужчины в Химках. В начале сентября он сделал замечание компании людей из-за громкой музыки, на что один из присутствующих достал оружие и выстрелил в него.

