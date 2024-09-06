Подозреваемый в стрельбе из окна задержан в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Правоохранители в Красноярске совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в стрельбе из окна мужчину. О происшествии сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по краю.

Злоумышленник открыл стрельбу из окна жилого дома на улице Аэровокзальной.

"Оружие, из которого гражданин производил выстрелы, изъято", – уточнили в полиции.

Инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее мужчина выстрелил в ребенка из пневматического оружия в Подмосковье. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Позже полицейские задержали стрелка. Злоумышленник оказался жителем Свердловской области 1988 года рождения. Причем у него уже была судимость.

