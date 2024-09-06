06 сентября, 14:51Происшествия
Подозреваемый в стрельбе из окна задержан в Красноярске
Фото: телеграм-канал "Росгвардия"
Правоохранители в Красноярске совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в стрельбе из окна мужчину. О происшествии сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по краю.
Злоумышленник открыл стрельбу из окна жилого дома на улице Аэровокзальной.
"Оружие, из которого гражданин производил выстрелы, изъято", – уточнили в полиции.
Инцидент обошелся без пострадавших.
Ранее мужчина выстрелил в ребенка из пневматического оружия в Подмосковье. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.
Позже полицейские задержали стрелка. Злоумышленник оказался жителем Свердловской области 1988 года рождения. Причем у него уже была судимость.
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