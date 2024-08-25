Мужчина попал в больницу после конфликта со стрельбой на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1976 года рождения попал в больницу после конфликта со стрельбой на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Конфликт, по данным ведомства, произошел между двумя автомобилистами. В ходе спора другой мужчина 2002 года рождения выстрелил в своего оппонента из предположительно травматического пистолета. Теперь ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в надзорном ведомстве.

Ранее несколько человек устроили конфликт со стрельбой после ДТП на Кавказском бульваре. Тогда, в ходе потасовки, один из участников аварии начал стрелять в воздух. Для этого, добавляли в прокуратуре, он использовал травматическое оружие.

