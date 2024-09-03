СК возбудил дело после конфликта со стрельбой из-за музыки в Химках

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство после ранения мужчины во время конфликта в Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

В СМИ появился ролик с инцидентом, произошедшем 2 сентября. Мужчина сделал замечание нескольким людям из-за громко играющей музыки. После этого присутствовавший в компании злоумышленник достал оружие и выстрелил в потерпевшего, ранив его. Затем компания скрылась с места происшествия.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастных к инциденту граждан.

Накануне в одном из ресторанов на улице Малой Бронной произошел конфликт между гражданами, во время которого, предварительно, произошла стрельба из травматического оружия. Информации о возможных пострадавших не поступало. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта.

До этого полицейские задержали участников потасовки на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, инцидент случился на Братиславской улице, когда между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку. Среди задержанных оказались несколько подростков – их родители и законные представители были вызваны в отдел полиции.

