Конфликт со стрельбой произошел в ресторане в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В одном из ресторанов на улице Малой Бронной произошел конфликт между гражданами, во время которого, предварительно, произошла стрельба из травматического оружия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта.

Ранее дорожный конфликт произошел у одного из домов на Центральной улице в городском округе Щелково. Неизвестные с оружием, передвигавшиеся на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе дети.

Позже следователи задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Правоохранители провели обыски по местам жительства злоумышленников.