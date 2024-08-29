Подмосковная полиция задержала выстрелившего в школьника мужчину

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Подмосковные полицейские задержали мужчину, выстрелившего в школьника в поселке Дрожжино Ленинского городского округа Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник оказался жителем Свердловской области 1988 года рождения. Причем у него уже была судимость.

Мужчину доставили в следственные органы, которыми принято процессуальное решение, уточнила Волк.

Об инциденте стало известно 27 августа. По версии следствия, неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Кроме того, было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ребенку же своевременно оказали медицинскую помощь.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что все произошло, когда они с мужем и их сыном гуляли на детской площадке. По ее словам, они услышали хлопок, но сначала даже не поняли, что произошло, и подумали, что ребенка укусила пчела. Однако после мать мальчика увидела на его плече сквозное ранение.

Она также подчеркнула, что раньше соседи тоже слышали подобные хлопки и замечали у детей раны, однако не придавали этому значения.